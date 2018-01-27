В Кабуле в результате взрыва погибли 40 человек

40 человек погибли в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, еще 140 граждан пострадали. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Kabul blast at Sedarat Square by MoI Road. Blast heard miles away. #afghanistan pic.twitter.com/7HcuDuC3l3 — A. Waleed Rashid (@waleedrashid) January 27, 2018

По данным телеканала, бомба находилась в машине скорой помощи и сдетонировала, когда машина проезжала между двумя контрольно-пропускными пунктами.

Неподалеку находятся бывшее здание афганского Министерства внутренних дел и посольство Индии в стране. В результате взрыва во многих зданиях выбило окна.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».