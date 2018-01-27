Новая газета

В Кабуле в результате взрыва погибли 40 человек

Общество

 

40 человек погибли в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, еще 140 граждан пострадали. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

По данным телеканала, бомба находилась в машине скорой помощи и сдетонировала, когда машина проезжала между двумя контрольно-пропускными пунктами.

Неподалеку находятся бывшее здание афганского Министерства внутренних дел и посольство Индии в стране. В результате взрыва во многих зданиях выбило окна.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».

Теги:
теракт , афганистан
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