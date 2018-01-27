Власти Приморья опубликовали видео с пропавшего судна «Восток»

Власти Приморья опубликовали на сайте администрации края видео, полученное с борта судна «Восток», которое пропало в Японском море при переходе в порт Зарубино.

В пресс-службе администрации Приморья пояснили Интерфаксу, что видео было последним сообщением, полученным с судна перед исчезновением.

«Вот так и идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, потому что там заливает. Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой. Как-нибудь прорвемся», — комментирует за кадрами человек, который снимает происходящее на камеру мобильного телефона.

На кадрах видно, что судно скованно льдом, вся его палуба покрыта сугробами и наледью. За бортом в темноте бушует шторм: сильный ветер и мокрый снег.

В настоящее время пропавший краболов ищут авиация и морские спасатели на судах.

Ранее стало известно, что спасатели обнаружили два пустых плота «Востока». Сообщалось, что всего у судна было четыре плота.

Судно «Восток» пропало 25 января в 145 километрах южнее порта Владивосток. На его борту было 20 рыбаков.