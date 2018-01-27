Аваков объявил о создании патрульной полиции Крыма и Севастополя

В министерстве внутренних дел Украины планируют создать патрульную полицию Крыма и Севастополя, которые до «освобождения» полуострова будут работать на других участках. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает агентство УНН.

«Да, такие подразделения будут созданы и они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым. А потом готовы подразделения будут там работать», — пояснил министр.

Ранее председатель Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что в текущем году планируется набор и открытие подразделений патрульной полиции в городах Ковель, Белая Церковь и в спецподразделения «Крым» и «Севастополь».

Напомним, что Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума о статусе полуострова. Украина его результаты не признает и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.