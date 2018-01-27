МВД возбудило дело из-за мирового соглашения между «Динамо» и французским полузащитником

Полиция возбудила уголовное дело из-за заключения мирового соглашения между московским футбольным клубом «Динамо» и французским полузащитником Янном М’Вила, рассказал ТАСС председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский.

По его словам, дело было возбуждено еще в декабре прошлого года. Сам инцидент, из-за которого оно возникло, произошел в 2015 году. Тогда М’Вила подписал контракт с «Динамо», но потом в клубе сменилось руководство, новое начальство передумало сотрудничать с французским футболистом. В июне 2016 года «Динамо» решило заключить с М’Вилой мировое соглашение и выплатить ему 900 тыс. евро.

Стржалковский добавил, что сейчас полиция в целом проверяет деятельность предыдушего руководства «Динамо», возбужден «ряд уголовных дел». Раскрывать детали он не стал, заявив, что не имеет на это права.

С июля 2013 года по июля 2015 года президентом «Динамо» был Борис Ротенберг. В июне 2015 года УЕФА отстранил московский клуб от участия в Лиге Европы сезона-2015/16 за нарушение правил финансового fair play. Убытки клуба в период с 2012 по 2014 год составили 302 млн евро. По правилам УЕФА, совокупный убыток за три года не должен превышать 45 миллионов евро.

В сентябре 2016 года ТАСС узнал, что «Динамо» имеет задолженность в размере 75 млн евро перед структурами, подконтрольными Ротенбергу. По словам источника, Ротенберг, будучи президентом клуба, финансировал его займами. В конце декабря 2016 года «Динамо» выкупило у банка ВТБ 74% своих акций за один рубль.