СМИ сообщили о смерти журналиста и экс-депутата Госдумы Бориса Резника

Секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Госдумы Борис Резник скоропостижно скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена семьи Резника, а также «Вечернаяя Москва», где он работал.

Борис Резник родился 12 февраля 1940 года в городе Ржеве Калининской области (ныне — Тверская область). Работал журналистом в «Московском комсомольце», «Известиях», писал для журнала «Огонек».

Резник также был депутатом Госдумы третьего, четвертого и пятого созывов, занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.