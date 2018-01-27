Число жертв при взрыве в Кабуле возросло до 95 человек

Число жертв при взрыве автомобиля в Кабуле возросло до 95 человек, а число пострадавших — до 158, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на власти Афганистана.

Большинство жертв — гражданские лица. Ранее агентство Tolo News со ссылкой на Минздрав страны сообщило, что в результате взрыва погибли 63 человек и еще 151 пострадали. До этого оно сообщало о 40 жертвах и 140 пострадавших.

Взрыв произошел рядом со зданием Национального директората безопасности Афганистана. Неподалеку находится бывшее здание афганского Министерства внутренних дел и посольство Индии в стране. В результате теракта во многих зданиях выбило окна.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».