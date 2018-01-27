«Дождь» узнал о визите сотрудников МФЦ к заключившим брак геям

Домой к Павлу Стоцко и Евгению Войцеховскому, которые ранее объявили о заключении брака, пришли несколько людей в штатском, которые «очень долго и настойчиво стучали в дверь», после чего в квартире отключили интернет и свет, сообщает телеканал «Дождь».

«Наш друг стоит снизу с людьми в штатском, которые представились ему как сотрудники полиции. Мы никому не открываем дверь. Они очень долго стучали в дверь. Я боюсь даже, что они повредили ее покрытие», — рассказал Стоцко.

По словам друга Стоцко, драматурга Валерия Печейкина, который сейчас стоит рядом с квартирой, неизвестные представились как сотрудники полиции, представители МФЦ. Они предлагают Стоцко проехать в МФЦ.

«Это мужчин пять–шесть. Говорят, что к Павлу у них нет никаких вопросов, все вопросы к гражданским лицам, которые допустили эту ошибку», — сказал он.

Ранее Стоцко и Войцеховский рассказали, что зарегистрировали брак в Копенгагене, после чего им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения в московском МФЦ. После этого МВД России аннулировало паспорта Войцеховского и Стоцко и заявило о проведении служебной проверки.