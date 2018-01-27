Журналистов «Медиазоны» задержали при попытке попасть на суд по делу антифашиста

обновлено Давид Френкель и Саша Богино оштрафованы на 500 рублей каждый за «нецензурную брань» в адрес некой гражданки Лисиной Л.В. Как отмечает «Медиазона», у журналистов одинаковые обвинения в протоколе о правонарушении.

Журналистов «Медиазоны» задержали в Санкт-Петербурге за попытку попасть на заседание Дзержинского районного суда по избранию меры пресечения задержанному антифашисту Игорю Шишкину, сообщает издание.

Журналисты беспрепятственно прошли охрану (при этом их паспортные данные не переписали), однако затем к ним подошли полицейские и заявили, что суд является охраняемым объектом, на который не допускаются посторонние.

По данным «Медиазоны», распоряжение охране «выставить» журналистов дал председатель суда Виктор Шашкин. Судья Владимир Васюков не хотел их пускать на том основании, что суббота — выходной день.

Теперь журналистов хотят обвинить в неповиновении законному распоряжению представителя власти (19.3 КоАП).

При этом друг Шишкина рассказал, что подсудимый был сильно избит: под глазами у него синяки, лицо замотано капюшоном пуховика, на рту — черная маска.

Самого Шишкина, подозреваемого по части 2 статьи 205.4 УК, суд арестовал до 23 марта.

Как сообщает «Медиазона», ранее правоохранители задержали Шишкина и еще двух мужчин — Виктора Филинова и Илью Капустина. По данным издания, ФСБ провела обыски у левых активистов по делу об участии в террористическом сообществе. При этом Филинов и Капустин пожаловались на пытки.