Против заключивших брак геев возбудили дело о порче документов

Полиция Москвы возбудила административное дело о порче паспортов (статья 19.16 КоАП) против Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, заключивших в Дании однополый брак и зарегистрировавших его в российском МФЦ, сообщает ГУ МВД по Москве.

В полиции заявили, что «паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам, и дальнейшему обмену в установленном порядке».

Ранее в субботу Стоцко сообщил «Дождю», что к его квартире пришли люди в штатском, которые «очень долго» стучали в дверь, а затем отключили свет и интернет.

По словам их друга, который находится в подъезде, люди представились сотрудниками МФЦ и предложили проехать в центр.

Ранее МВД России аннулировало паспорта Войцеховского и Стоцко и заявило о проведении служебной проверки. Это произошло после того, как Стоцко и Войцеховский зарегистрировали в МФЦ заключенный в Дании однополый брак.