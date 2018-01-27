Выступающий за улучшение отношений с Россией Земан лидирует на выборах президента Чехии

Милош Земан лидирует во втором туре президентских выборов в Чехии. После подсчета 99,8% голосов избирателей он заручился поддержкой 51,39%, сообщает агентство CTK со ссылкой на статистическое управление страны.

Соперник Земана во втором туре Иржи Драгош набрал 48,61% голосов. Он уже признал свое поражение. Явка избирателей составила 66%. Инаугурация президента состоится в Пражском Граде 8 марта.

Милош Земан выступает за развитие отношений с Россией, в частности, он критиковал антироссийские санкции. В ходе дебатов со своим конкурентом он говорил, что российские спецслужбы не вмешивалась в выборы в чешский парламент в октябре 2017 года.