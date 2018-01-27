Полицейские пообещали ждать «столько долго, сколько нужно», чтобы забрать паспорта с печатями о браке геев

Сотрудники полиции, которые сейчас находятся у квартиры заключивших брак геев Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, заявили, что будут ждать «столько долго, сколько нужно», чтобы забрать паспорта с печатями о браке, рассказал «Новой газете» друг Стоцко, драматург Валерий Печейкин.

«Судя по словам полицейских, новые паспорта уже готовы», — сказал он.

Фото: Екатерина Фомина, «Новая газета»

Собеседник добавил, что полицейские пытались доставить маму Евгения Войцеховского силой, чтобы она открыла квартиру своим ключом. «Маме настойчиво звонили по телефону и предлагали хоть сейчас довезти ее», — рассказал собеседник.

В настоящее время Стоцко и Войцеховский ожидают приезда адвоката. На лестничной клетке дежурят трое неизвестных в штатском и двое полицейских.

Ранее в субботу полиция Москвы сообщила, что возбудила административное дело о порче паспортов (статья 19.16 КоАП) против Стоцко и Войцеховского. До этого МВД России аннулировало паспорта мужчин и заявило о проведении служебной проверки.

О том, что в субботу к квартире Стоцко и Войцеховского пришли люди в штатском, а затем в ней отключили свет и интернет, сообщал телеканал «Дождь». Неизвестные представились сотрудниками МФЦ и предложили проехать в центр.

Напомним, Стоцко и Войцеховский заключили в Дании однополый брак, а затем зарегистрировали его в российском МФЦ.