МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее, сообщил ТАСС руководитель российской делегации Станислав Поздняков.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», — сказал он.

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Ранее стало известно, что МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

Министр спорта Павел Колобков пообещал, что для не попавших на Олимпиаду российских спортсменов проведут альтернативные соревнования в России.

МОК приостановил членство ОКР в организации из-за допингового скандала. Российские спортсмены могут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет из России».

Олимпийские Игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.