Новая газета

СМИ сообщили о гибели 14 человек из-за стрельбы в ночном клубе Бразилии

Общество

 

Неизвестные устроили стрельбу в ночном клубе города Форталеза в Бразилии. По предварительным данным, 14 человек погибли, еще шестеро пострадали, их доставили в больницу, передает агентство EFE со ссылкой на полицию.

По данным агентства, группа вооруженных людей подъехала к клубу и без разбора начала стрелять на внутреннем дворе. Причиной происшествия могли стать разбирательства из-за наркотиков.

РБК со ссылкой на Reuters также сообщает, что, по одной из версий, произошла разборка между двумя противоборствующими бандитскими группировками. Руководитель департамента безопасности штата Андре Кошта сообщил, что нападавшим удалось скрыться.

Теги:
yr, происшествия, гибель, жертвы, бразилия, стрельба
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