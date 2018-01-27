СМИ сообщили о гибели 14 человек из-за стрельбы в ночном клубе Бразилии

Неизвестные устроили стрельбу в ночном клубе города Форталеза в Бразилии. По предварительным данным, 14 человек погибли, еще шестеро пострадали, их доставили в больницу, передает агентство EFE со ссылкой на полицию.

По данным агентства, группа вооруженных людей подъехала к клубу и без разбора начала стрелять на внутреннем дворе. Причиной происшествия могли стать разбирательства из-за наркотиков.

РБК со ссылкой на Reuters также сообщает, что, по одной из версий, произошла разборка между двумя противоборствующими бандитскими группировками. Руководитель департамента безопасности штата Андре Кошта сообщил, что нападавшим удалось скрыться.