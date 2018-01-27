В Саудовской Аравии освободили одного из обвиняемых в коррупции принцев

В Саудовской Аравии освободили из-под стражи принца аль-Валид бин Талала, сообщает Reuters. Он был одним из принцев, которых задержали правоохранители по обвинению в коррупции.

Принц с ноября находился под стражей в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. По данным агентства, его освободили после того, как он заключил соглашение с прокуратурой, расследующей дело о коррупции. По данным The Wall Street Journal, за освобождение из-под стражи власти страны требовали от принца 6 млрд долларов.

В беседе с Reuters принц отметил, что его задержание — это результат недопонимания, и что в его отношении «нет никаких обвинений», есть только дискуссии между ним и правительством. Он добавил, что поддерживает начатые наследным принцем реформы.

По данным СМИ, 62-летний принц аль-Валид бин Талал является основателем и владельцем инвестиционной компании Kingdom Holding Company. Forbes оценивает его состояние в 17,4 млрд долларов и ставит на 79 место в списке богатейших людей мира.

В начале ноября прошлого года в Саудовской Аравии в рамках расследования дела о коррупции задержали сотни богатых людей, в том числе 11 членов королевской семьи. Большинство из них согласились передать государству часть своих активов на общую сумму примерно 100 млрд долларов.