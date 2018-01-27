Заключившим брак геям вручили повестку в полицию

Полицейские через адвокатов Дмитрия и Ольгу Динзе передали заключившим брак геям — Павлу Стоцко и Евгению Войцеховскому — уведомление о явке в полицию для составления административного протокола.

Они должны явиться в отдел полиции в ближайший понедельник. В уведомлении говорится, что против мужчин будет составлен протокол по статье об умышленной порче документов (19.16 КоАП).

Напомним, вечером в субботу в дом, где живут мужчины, пришли люди, представившиеся полицейскими и сотрудниками МФЦ, и потребовали, чтобы Стоцко и Войцеховский проехали с ними. Однако дверь им не открыли. Тогда полицейские заявили, что намерены ждать «столько, сколько понадобится», и попытались заставить мать Войцеховского приехать на место и своим ключом открыть квартиру.

Одновременно на сайте МВД появилось сообщение о том, что против мужчин возбудили дело о порче документов. Ранее ведомство аннулировало паспорта с отметкой о браке и заявило о служебной проверке.

Все это стало происходить после того, как Сточко и Войцеховский рассказали, что заключили однополый брак в Дании, после чего зарегистрировали его в российском МФЦ.