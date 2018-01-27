В Москве на вечере в поддержку политзэков собрали 100 тысяч рублей
«Новая газета»редакция
В Сахаровском центре в Москве прошел благотворительный вечер в поддержку политзаключенных. Желающие могли пожертвовать для них деньги или подписать открытки со словами поддержки. Всего за вечер было собрано более 100 тыс. рублей.
Денежные пожертвования необходимы для оплаты работы адвокатов, поездок к осужденным их родных, материальной поддержки нуждающихся семей, чьи кормильцы лишены свободы.
Организаторами мероприятия выступили Союз солидарности с политзаключенными, Правозащитный центр «Мемориал», «Партия 5 декабря» и Движение «Солидарность». В концерте участвовали писатель Виктор Шендерович, поэт Орлуша (Андрей Орлов) и автор-исполнитель бардовской песни Евгения Ланцберг.
Журналист и правозащитник Зоя Светова сообщила, что несколько часов назад говорила по телефону с освобожденным из-под стражи в Петрозаводске председателем карельского «Мемориала» Юрием Дмитриевым, который попросил ее передать благодарность всем, кто его поддерживал, пока он находился в заключении.
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«Это замечательный пример человеческой солидарности… Но у нас еще очень много работы, потому что в стране продолжают сидеть невиновные люди. И нужно так же объединить усилия, как объединили усилия в пользу Дмитриева», — сказала Светова.
Благотворительные вечера в Сахаровском центре проводятся уже несколько лет. Со списком тех, кого «Мемориал» считает политзаключенными, можно ознакомиться на сайте.
Вера ВАСИЛЬЕВА, специально для «Новой»