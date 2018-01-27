В Москве на вечере в поддержку политзэков собрали 100 тысяч рублей

В Сахаровском центре в Москве прошел благотворительный вечер в поддержку политзаключенных. Желающие могли пожертвовать для них деньги или подписать открытки со словами поддержки. Всего за вечер было собрано более 100 тыс. рублей.

Фото: Вера Васильева, «Новая газета»

Денежные пожертвования необходимы для оплаты работы адвокатов, поездок к осужденным их родных, материальной поддержки нуждающихся семей, чьи кормильцы лишены свободы.

Организаторами мероприятия выступили Союз солидарности с политзаключенными, Правозащитный центр «Мемориал», «Партия 5 декабря» и Движение «Солидарность». В концерте участвовали писатель Виктор Шендерович, поэт Орлуша (Андрей Орлов) и автор-исполнитель бардовской песни Евгения Ланцберг.

Журналист и правозащитник Зоя Светова сообщила, что несколько часов назад говорила по телефону с освобожденным из-под стражи в Петрозаводске председателем карельского «Мемориала» Юрием Дмитриевым, который попросил ее передать благодарность всем, кто его поддерживал, пока он находился в заключении.

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«Это замечательный пример человеческой солидарности… Но у нас еще очень много работы, потому что в стране продолжают сидеть невиновные люди. И нужно так же объединить усилия, как объединили усилия в пользу Дмитриева», — сказала Светова.

Благотворительные вечера в Сахаровском центре проводятся уже несколько лет. Со списком тех, кого «Мемориал» считает политзаключенными, можно ознакомиться на сайте.

Вера ВАСИЛЬЕВА, специально для «Новой»