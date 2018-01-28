Илон Маск сообщил дату запуска Falcon Heavy к Марсу

Руководитель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что первый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy состоится 6 февраля. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, она будет запущена со стартовой платформы Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди, который находится в американском штате Флорида.

Планируется, что ракета-носитель сможет доставлять около 60 тонн груза на орбиту Земли и около 16 тонн на Марс.

Маск уточнил, что ракета может находиться в глубоком космосе «на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете».

В декабре глава Space X Илон Маск анонсировал запуск Falcon Heavy в январе 2018 года. Однако в середине января тестирование перенесли по неизвестным причинам.

Также Маск заявил, что на борту Falcon Heavy к Марсу отправится красный электромобиль Tesla Roadster.

Первые испытания Falcon Heavy прошли в мае прошлого года. Тогда центральную часть ракеты успешно испытали на огнестойкость.

Ракета Falcon Heavy должна отправиться на орбиту Марса. Ее стоимость оценивается в 90 млн долларов.

В сентябре 2017 года на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии Илон Маск представил проект ракетной системы, которая сможет доставлять людей на Марс.

Ракета получила кодовое название BFR. Ее длина около 100 метров, диаметр — девять метров, а вместимость — до 120 человек. На ракете планируется установить 31 двигатель, а ее полезная нагрузка составит порядка 4,4 тонн. По мнению Маска, она должна быть многоразовой, чтобы значительно удешевить ее создание.