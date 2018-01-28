Администрации Приморья: видео с пропавшего «Востока» сняли на другом судне

Опубликованное накануне на сайте администрации Приморья видео, якобы полученное с борта пропавшего в Японском море сейнера «Восток», было снято на другом судне. Об этом сообщает Интерфакс.

«В субботу в распоряжении администрации Приморья оказалась видеозапись, направленная властям края агентом судна как видео, снятое членами экипажа плавсредства. Однако по итогам детального ознакомления с записью информация о том, что она сделана с борта „Востока“, не подтвердилась», — сообщила пресс-служба администрации Приморья.

По словам директора судовладельца ООО «ДВ Флот» Станислава Мальчевского, это видео, вероятно, было снято с другого судна.

«На записи человек, комментирующий съемку, отчетливо говорит, что судно следует в сторону Зарубино. „Восток“ же следовал из порта Донхэ в порт Холмск, расположенный на Сахалине. Кроме того, видео не содержит информации о названии судна, дате и времени съемки», — сказал Мальчевский, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее власти Приморья опубликовали видео, назвав его последним сообщением, полученным с судна перед исчезновением. На кадрах было видно, что судно скованно льдом, вся его палуба покрыта сугробами и наледью. За бортом в темноте бушует шторм: сильный ветер и мокрый снег.

Накануне также стало известно, что спасатели обнаружили два пустых плота «Востока». Сообщалось, что всего у судна было четыре плота.

Напомним, 24 января в 23.56 по московскому времени было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя рыболовного морозильного сейнера «Восток» в нейтральных водах Японского моря, в 145 километрах южнее порта Владивосток.

Выйти на связь с судном так и не удалось. По последней информации, «Восток» после захода в порт Тонхе в Южной Корее отправился в район промысла без груза на борту.