Признавшие в России брак геи отдали паспорта со штампами полиции

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, которые рассказали о признании московским МФЦ их брака, заключенного в Копенгагене, отдали под расписку свои паспорта полиции. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на друга Стоцко, драматурга Валерия Печейкина.

По словам Печейкина, мужчины отдали паспорта по совету адвокатов.

Накануне полиция Москвы сообщила, что возбудила административное дело о порче паспортов (статья 19.16 КоАП) против Стоцко и Войцеховского. До этого МВД России аннулировало паспорта мужчин и заявило о проведении служебной проверки.

О том, что в к квартире Стоцко и Войцеховского пришли люди в штатском, а затем в ней отключили свет и интернет, сообщал телеканал «Дождь». Неизвестные представились сотрудниками МФЦ и предложили проехать в центр.

Напомним, Стоцко и Войцеховский заключили в Дании однополый брак, а затем зарегистрировали его в российском МФЦ.