К задержанным сотрудникам московского офиса ФБК не пустили адвоката

Адвокатов не пускают в отдел полиции «Даниловский», куда доставили задержанных сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Об этом «Новой газете» рассказал глава юридического отдела ФБК Иван Жданов.

По его словам, в ОВД увезли пять сотрудников ФБК.

«На территории ОВД „Даниловское“ введен план „Крепость“, адвоката вытолкали из ОВД», — сообщил он.

Он уточнил, что план «Крепость» вводится «в случае реальной опасности захвата или совершения террористического акта».

Как сообщил директор фонда Роман Рубанов, из офиса ФБК, где ранее полиция выпилила дверь болгаркой, забирают компьютеры, сервера и камеры.

В Москве также задержаны бывший начальник городского штаба Алексея Навального Николай Ляскин и действующий глава штаба Сергей Бойко.

Второй оперативный полк. На остановке Задержали меня. Пока не говорят причину pic.twitter.com/i5BPWuCFoc — Николай Ляскин (@nlyaskin) January 28, 2018

Ранее стало известно, что к офису ФБК в Москве пришла полиция и задержала сотрудников фонда. Ведущего прямого эфира Дмитрия Низовцева заподозрили в том, что он позвонил по поводу бомбы, заложенной в здании.

Напомним, что 28 января более чем в ста городах России проходит всероссийская акция «Забастовка избирателей», которая была объявлена после недопуска Навального к участию в выборах президента России. Во многих городах акцию не удалось согласовать с властями.

По данным «ОВД-Инфо», на 12:00 мск по всей России задержаны 40 человек. В основном это участники акций в Кемерово (15 человек) и Томске (12 человек).