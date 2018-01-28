Ксения Собчак провела в Грозном одиночный пикет в защиту главы чеченского «Мемориала»

Кандидат в президенты России Ксения Собчак провела в Грозном одиночный пикет с требованием освободить руководителя чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. После этого группа парней подбежала к Собчак и начала выкрикивать оскорбления. Об этом сообщила спецкор «Новой» Ольга Боброва.

Ксения Собчак проводит одиночный пикет в Грозном. pic.twitter.com/lhDecbr6UA — Рустем Адагамов (@adagamov) January 28, 2018

Пикет прошел около памятника журналистам, погибшим за свободу слова. Затем Собчак решила прогулялась по проспекту Путина, который традиционно перекрыт на выходные. На удивление, обычно многолюдный в это время, сегодня он был совершенно пуст. Закрыты почти все магазины и кафе.

Через некоторое время к Собчак подбежали около 20 парней и стали выкрикивать оскорбления, в том числе и в нецензурной форме. У большинства из низ были закрыты лица, они отказывались представиться.

Кандидат закончила прогулку по пустому проспекту и уехала в аэропорт.

Напомним, что Оюба Титиева задержали 9 января. Его обвинили в хранении марихуаны. Спустя несколько дней, 11 января решением Шалинского районного суда он был арестован.

Согласно показаниям самого Титиева, пакет с наркотиком ему подбросили в машину сотрудники ДПС, задержавшие его. В Курчалоевском РОВД, куда был доставлен Титиев, от него требовали признательных показаний, однако он отказался их давать.