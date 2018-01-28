Новая газета

Ксения Собчак провела в Грозном одиночный пикет в защиту главы чеченского «Мемориала»

Общество

 

Кандидат в президенты России Ксения Собчак провела в Грозном одиночный пикет с требованием освободить руководителя чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. После этого группа парней подбежала к Собчак и начала выкрикивать оскорбления. Об этом сообщила спецкор «Новой» Ольга Боброва.

Пикет прошел около памятника журналистам, погибшим за свободу слова. Затем Собчак решила прогулялась по проспекту Путина, который традиционно перекрыт на выходные. На удивление, обычно многолюдный в это время, сегодня он был совершенно пуст. Закрыты почти все магазины и кафе.

Через некоторое время к Собчак подбежали около 20 парней и стали выкрикивать оскорбления, в том числе и в нецензурной форме. У большинства из низ были закрыты лица, они отказывались представиться.

Кандидат закончила прогулку по пустому проспекту и уехала в аэропорт.

Напомним, что Оюба Титиева задержали 9 января. Его обвинили в хранении марихуаны.  Спустя несколько дней, 11 января решением Шалинского районного суда он был арестован.

Согласно показаниям самого Титиева, пакет с наркотиком ему подбросили в машину сотрудники ДПС, задержавшие его. В Курчалоевском РОВД, куда был доставлен Титиев, от него требовали признательных показаний, однако он отказался их давать.

Теги:
грозный, пикеты, собчак, оюб титиев
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera