Умер основатель компании IKEA Ингвар Кампрад

В Швеции на 92 году жизни умер создатель компании IKEA Ингвар Кампрад, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что Кампрад умер у себя дома в Смоланде.

«Мы очень сожалеем о смерти Ингвара. Мы всегда будем помнить его преданность и самоотверженность в служении людям. Никогда не сдавайтесь и всегда старайтесь следовать хорошим примерам», — сказал глава Inter IKEA Group Торбьерн Лёф.

Кампрад родился в 1926 году. Он основал IKEA, когда ему было 17 лет. С 1988 года он не принимал участия в деятельности компании, оставаясь там старшим советником до 2013 года. Его сыновья занимают руководящие посты в компании.