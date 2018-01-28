Алексея Навального задержали на митинге в Москве

продолжение Алексея Навального привезли в ОВД «Якиманка» и составили протокол по статье 20.2 КоАП«Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»

Политика Алексея Навального задержали в Москве во время акции протеста «Забастовка избирателей». Вместе с ним задержали еще несколько человек. Об этом сообщается в трансляции на YouTube-канале «Навальный Live».

Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее. — Alexey Navalny (@navalny) January 28, 2018

До задержания Навальный попросил своих сторонников не «отбивать» его у полиции.

Ранее к офису ФБК в Москве пришла полиция и задержала сотрудников фонда. Ведущего прямого эфира Дмитрия Низовцева заподозрили в том, что он позвонил по поводу бомбы, заложенной в здании.

Сообщалось, что пятерых сотрудников ФБК отвезли в ОВД и не пускают к ним адвокатов.

Напомним, что 28 января более чем в ста городах России проходит всероссийская акция «Забастовка избирателей», которая была объявлена после недопуска Навального к участию в выборах президента России. Во многих городах акцию не удалось согласовать с властями.

Всего, по данным «ОВД-Инфо», на 13:00 мск задержали около 90 человек. Больше всего задержано в Уфе — не менее 28 человек. В Кемерово — 15 человек, более 10 человек —в Томске. Как сообщает корреспондент «Новой газеты», 17 человек задержаны в Мурманске (не включая организатора, который был задержан накануне).