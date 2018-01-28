Число жертв теракта в Кабуле возросло до 103 человек

Количество погибших в результате террористического акта в центре Кабула выросло до 103 человек, ранения получили 235. Об этом сообщил министр внутренних дел Афганистана Вайс Бармак, передает телеканал Tolo News.

Бармак добавил, что среди пострадавших оказались 30 сотрудников правоохранительных органов. Также он отметил, что погибло «много» полицейских, однако их точное число глава МВД не назвал.

Взрыв произошел накануне рядом со зданием Национального директората безопасности Афганистана. Неподалеку находится бывшее здание афганского Министерства внутренних дел и посольство Индии в стране. В результате теракта во многих зданиях выбило окна.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».