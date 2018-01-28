«Фонтанка»: задержанных в Петербурге активистов заподозрили в подготовке захвата власти

Задержанных в Петербурге антифашистов Игоря Шишкина и Виктора Филинкова заподозрили в подготовке свержения действующей власти путем вооруженного мятежа и участии в террористическом сообществе, о котором нет никакой информации. Об этом пишет «Фонтанка».

Уголовное дело против активистов возбуждено 24 января 2018 года. В нем есть показания довольно большого количества свидетелей, многие из которых засекречены, уточняет издание.

По информации «Фонтанки», активистов задержали по подозрению в причастности к «революции 5 ноября 2017 года», которую анонсировал оппозиционер Вячеслав Мальцев.

По версии следствия, Шишкин, Филинков и неустановленные лица не позднее августа 2016 года, разделяя анархистскую идеологию, также якобы приняли участие в петербургском структурном подразделении «Марсово поле» («Марс») террористического сообщества «Сеть» для осуществления террористической деятельности и подготовки преступлений, которым в Уголовном кодексе даны вполне четкие определения — «Насильственный захват власти» и «Вооруженный мятеж», пишет «Фонтанка».

Издание подчеркивает, что упоминаний о террористическом сообществе «Сеть» нет ни в интернете, ни в официальных документах. Такого названия нет в едином федеральном списке организаций, которые суд признал террористическими.

Накануне суд отправил под арест Игоря Шишкина, подозреваемого по части 2 статьи 205.4 УК (участии в террористическом сообществе), до 23 марта. На заседание не пустили журналистов. По словам друга Шишкина, активист был сильно избит.

25 января суд арестовал левого активиста и антифашиста Виктора Филинкова по подозрению в участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4 УК РФ).

26 января Филинков пожаловался на пытки. На его теле члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заметили многочисленные следы ожогов от электрошокера. Еще один задержанный активист Илья Капустин также сообщил об избиении.

Напомним, 5 ноября в Москве и ряде других городов прошли акции сторонников лидера запрещенного в России экстремистского движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева, который заявлял о начале 5 ноября в стране революции.

Сам националист уже полгода как покинул Россию, спасаясь от уголовного преследования. Он заочно арестован судом, но продолжает инструктировать соратников удаленно: через Youtube.