МОК не пригласил на ОИ 22 тренеров российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) оставил без приглашений на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане 28 специалистов, работающих с российскими спортсменами — 22 тренеров и 6 медиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

«В списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек, из них исключили 22 тренеров и 6 медиков. Надо сказать, что это потери куда меньшие, чем по списку атлетов, где при 214 завоеванных лицензиях возможность выступать получили 169 спортсменов», — сообщил источник.

Союз биатлонистов России подтвердил, что приглашения получили только два тренера сборных. На Олимпиаде с биатлонистами будут работать старший тренер мужской сборной немец Рикко Гросс и тренер женской команды Николай Загурский.

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов сообщил, что четыре тренера сборной России приглашений не получили.

«Все, кто работал со сборными России в Сочи, а это Владимир Королькевич, Сергей Коновалов, Михаил Девятьяров и я — мы на Игры не едем, приглашений МОК нам не выдали», — сказал Барнашов.

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал, что не получил приглашение главный тренер сборной страны Константин Полтавец.

«Полтавец не получил приглашение на Игры-2018. Это устная информация из ОКР. На Играх будут работать Сергей Клевченя и Роман Данилов», — сказал Кравцов.

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Ранее стало известно, что МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в Олимпиаде.

На Олимпиаду не поедут ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

Министр спорта Павел Колобков пообещал, что для не попавших на Олимпиаду российских спортсменов проведут альтернативные соревнования в России.