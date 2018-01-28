Власти Чечни: требование Ксении Собчак освободить Оюба Титиева противоречит нормам законности

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что требования Ксении Собчак, которая провела одиночный пикет в Грозном в поддержку задержанного руководителя городского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, противоречат нормам законности, сообщает РБК.

По словам Каримова, власти республики не разделяют ее позицию.

«В ходе поездки Собчак провела в Грозном одиночный пикет в поддержку Титиева, обратившись к главе республики Рамзану Кадырову с просьбой его освободить. Это требование противоречит высказываниям самой Собчак о том, что она выступает за соблюдение законности: как можно требовать от руководителя республики освобождения обвиняемого в хранении наркотиков?», — заявил представитель Кадырова.

Каримов пояснил, что​ если Собчак усмотрела нарушения в аресте Титиева, то ей необходимо обращаться не к руководству республики, а к надзорным органам.

По его словам, заявления Собчак о том, что Титиева арестовали за его правозащитную деятельность, — странные.

«Ни одного конкретного факта на этот счет Собчак привести не смогла», — уточнил он.

Ранее кандидат на пост президента Ксения Собчак провела одиночный пикет в Грозном в поддержку задержанного руководителя местного отделения «Мемориала».

Как сообщила ее официальный представитель Ксения Чудинова, Собчак приехала в Чечню для встречи с Рамзаном Кадыровым, однако руководитель республики отказался принять ее. На встрече с Кадыровым Собчак хотела обсудить судьбу Титиева.

Напомним, что Оюба Титиева задержали 9 января. Его обвинили в хранении марихуаны. Спустя несколько дней, 11 января решением Шалинского районного суда он был арестован.

Согласно показаниям самого Титиева, пакет с наркотиком ему подбросили в машину сотрудники ДПС, задержавшие его. В Курчалоевском РОВД, куда был доставлен Титиев, от него требовали признательных показаний, однако он отказался их давать.

В ночь на 17 января неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Назрани. При пожаре сгорела мебель, документы и компьютеры. Момент поджога попал на камеры наблюдения: на записи видно, как неизвестные в масках залезают в окно офиса, после чего в здании начинается пожар.

22 января около дома в Махачкале, где живет шофер дагестанского «Мемориала», неизвестные подожгли служебную машину. Сожженный автомобиль использовал адвокат «Мемориала» Петр Заикин во время визита в Чечню корреспондентов «Новой газеты». Елена Милашина и Ольга Боброва рассказывали о слежке за ним, пока Заикин перемещался по Чечне.