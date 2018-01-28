Политика Алексея Навального отпустили из ОВД без составления протокола, рассказала «Новой газете» адвокат Ольга Михайлова.

По ее словам, с Навального взяли обязательство о явке, однако в нем нет конкретной даты. «Об этом будут уведомлять позже», — добавила Ольга Михайлова.

Защитник рассказала, что в полиции им также не вручили протокол об административном правонарушении. Документ может быть составлен позже, добавила она.

«Из документов мы ознакомлены только с протоколом о задержании и доставлении», — рассказала Михайлова, отметив, что в них указана часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил порядка проведения публичной акции).

Алексея Навального задержали на Тверской во время «Забастовки избирателей», политика доставили в ОВД «Якиманка». Ему вменяли нарушение порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП). Поддержать политика в ОВД приходила Ксения Собчак. Один из полицейских обещал ей отпустить Навального.

Ранее из ОВД отпустили координатора штаба Навального Николая Ляскина и координатора московского штаба Сергея Бойко.

В воскресенье в городах России прошли акции в поддержку «Забастовки избирателей». Были задержаны 257 человек. В некоторых городах полиция отпускала активистов без составления протокола, несколько десятков задержанных по всей России остаются на ночь в ОВД.