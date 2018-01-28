Новая газета

Алексея Навального отпустили из ОВД без составления протокола

Общество

Александра КопачеваКорреспондент

 

Политика Алексея Навального отпустили из ОВД без составления протокола, рассказала «Новой газете» адвокат Ольга Михайлова. 

По ее словам, с Навального взяли обязательство о явке, однако в нем нет конкретной даты. «Об этом будут уведомлять позже», — добавила Ольга Михайлова.

Защитник рассказала, что в полиции им также не вручили протокол об административном правонарушении. Документ может быть составлен позже, добавила она.

«Из документов мы ознакомлены только с протоколом о задержании и доставлении», — рассказала Михайлова, отметив, что в них указана часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил порядка проведения публичной акции).

Алексея Навального задержали на Тверской во время «Забастовки избирателей», политика доставили в ОВД «Якиманка». Ему вменяли нарушение порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП). Поддержать политика в ОВД приходила Ксения Собчак. Один из полицейских обещал ей отпустить Навального.

Ранее из ОВД отпустили координатора штаба Навального Николая Ляскина и координатора московского штаба Сергея Бойко. 

В воскресенье в городах России прошли акции в поддержку «Забастовки избирателей». Были задержаны 257 человек. В некоторых городах полиция отпускала активистов без составления протокола, несколько десятков задержанных по всей России остаются на ночь в ОВД.

Теги:
ak, овд, задержания, навальный
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