Таможня научилась быстро отслеживать дорогие покупки россиян за границей

Таможня стала быстро отслеживать дорогие покупки россиян за границей, передают «Ведомости». С декабря 2017 года служба инициировала около 40 экспертиз незадекларированных товаров на общую сумму около 200 млн рублей.

Как отмечает издание, чаще всего таможенники встречают некоторых состоятельных туристов в московских аэропортах. По словам одного из собеседников газеты, проблемы возникли у многих клиентов бизнес-джетов. Собеседник в правоохранительных органах рассказал, что также «попались» чиновники и крупные бизнесмены.

«Клиент прилетел в Москву, по традиции сняв все бирки с купленных часов и украшений, но таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил», — рассказал «Ведомостям» представитель консалтинговой компании.

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По информации источника издания в правоохранительных органах, информацию о дорогих покупках таможня получает от иностранных правоохранительных органов и системы tax free, которая освобождает иностранцев от НДС на покупки в стране временного пребывания.

Без уплаты пошлины в Россию можно ввести покупки из-за границы общей стоимостью не более 10 тысяч евро. За покупки, чья стоимость выше этой суммы, турист обязан заплатить пошлину. Нарушение этого правила грозит конфискация товара, штраф или уголовная ответственность. Чтобы избежать оплаты пошлины, туристы делали вид, что вещь давно им принадлежит.