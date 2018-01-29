Карта фитнес-приложение раскрыла нахождение военных баз США по всему миру

Приложение The Global Heat Map, отслеживающее маршруты людей, использующих фитнес-трекеры, раскрыло данные о расположении и деятельности американских военных баз, передает Washington Post.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq — Nathan Ruser (@Nrg8000) January 27, 2018

Карта приложения при помощи GPS получает данные о передвижении пользователей фитнес-трекеров. На карте подсвечиваются маршруты пользователей, также можно увидеть, чем именно он занимался. Приложение отображает четыре типа активности: поездки на велосипедах, бег, водные и зимние виды физической активности.

«В зонах военных действий и пустынях в таких странах как Ирак и Сирия карта почти полностью темная — за исключением небольших мест активности. Приближение к таким зонам показывает, что это американские военные базы», — отмечает Washington Post.

Журналист The Daily Beast Адам Ронсли рассказал, что приложение, возможно, раскрыло расположение предполагаемой базы ЦРУ в Могадишо. Журналисты также обнаружили месторасположение базы Сил специальных операций США в регионе Сахель в Африке.

More on the Strava data: @ArmsControlWonk shows us what adversaries could learn about our allies’ missile bases from an exercise app https://t.co/QITbp7vLTr — Adam Rawnsley (@arawnsley) January 29, 2018

Представитель Центрального командования США полковник ВВС Джон Томас рассказал, что военные изучают возможные последствия, которые принесет раскрытие таких данных.

В 2013 году Пентагон продвигал использование фитнес-трекеров Fitbit. Ведомство тогда закупило военнослужащим 2,5 тысячи трекеров.

По данным создателя The Heat Map, компании Strava, у нее 27 миллионов пользователей по всему миру. Саму карту опубликовали еще в ноябре, однако внимание она привлекла только сейчас.