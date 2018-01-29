«Коммерсант»: в России прошли «совещания на всех уровнях» из-за возможных санкций США

В России прошли «совещания на всех уровнях» — от руководителей отдельных отраслевых предприятий до администрации президента — из-за возможных новых санкций США, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Кремле.

Другой собеседник издания сказал, что общего плана ответных действий в случае введения новых санкций пока нет, он может появиться уже после вступления ограничений в силу.

Экс-советник по России в администрации президента Джорджа Буша-младшего Томас Грэм рассказал газете, что в новом документе могут быть упомянуты имена тех людей, кто уже находится под санкциями. В этом случае особых изменений не произойдет.

«В таком случае существенных изменений не произойдет, хоть фигуранты доклада, ранее не фигурировавшие в черных списках, скорее всего, и понесут определенные репутационные потери на Западе. Если Вашингтон всего лишь составит списки и не примет иных мер, состояние двусторонних отношений будет зависеть от того, как ответит Москва», — цитирует его издание.

Напомним, к концу января 2018 года власти США должны представить «кремлевский доклад». В документе будут упомнянуты имена приближенных к Путину людей, против которых могут быть введены санкции. Ранее сообщалось, что в список войдут 300 человек. Среди них — 50 чиновников и бизнесменов, а также члены их семей.

В конце декабря бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид также рассказывал о «Кремлевском докладе», который Белый дом должен представить Конгрессу. По его словам, «попадание в этот список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены санкции».