ИГ взяло ответственность за атаку в Кабуле

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяло отвественность за атаку на военную академию в столице Афганистана, передает Reuters.

Нападение на военную академию произошло утром 29 января. Жертвами стали пять человек. Нападавших было пятеро, один из них задержан, остальные — убиты.

В субботу, 27 января, в Кабуле произошел взрыв рядом со зданием Национального директората безопасности Афганистана.Погибли 103 человека, ранения получили 235. Ответсвенность за это нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».