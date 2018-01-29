Полиция задержала 350 человек на «забастовках избирателей» в России

На «забастовках избирателей» в городах России задержали 350 человек, передает «ОВД-Инфо». Большинство задержанных отпустили без составления протоколов.

Больше всего задержанных оказалось в Уфе (66 человек), Волгограде (65 человек) и Чебоксарах (51 человек). В Кемерово полиция задержала 31 человека, в Мурманске — 23 человек, в Петербурге — 19 человек, в Петрозаводске — 13 человек.

В Москве задержали 16 человек, в том числе Алексея Навального и члена его федерального штаба Николая Ляскина. Их отпустили из полиции поздно вечером 28 января. Большинство задержанных в Москве — сотрудники Фонда борьбы с коррупцией и волонтеры московского штаба Навального. Самого политика отпустили под обязательство о явке, на Ляскина составили протокол о нарушении статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга). Его дело рассмотрят в понедельник, 29 января, в Перовском суде в 12:00.

В воскресенье в городах России прошли акции в поддержку «Забастовки избирателей». По оценкам организаторов, митинги или шествия прошли почти в 100 городах, в МВД заявили, что протестные акции были в 46 городах.