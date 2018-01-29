США будут вводить санкции за оборонные сделки с Россией

США с 29 января будут вводить санкции против физических лиц и компаний из любой страны мира, которые заключают «существенные» контракты с предприятиями российского оборонного сектора, сообщает РБК. Оценивать «существенность» сделок будет американская сторона.

Речь идет о законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который в США приняли летом 2017 года.

Для выполнения этой нормы США составили список из 39 российских оборонных предприятий. В него вошел, в том числе «Рособоронэкспорт». Согласно поправкам, США вправе вводить санкции в отношении физлица или компании, которые заключили сделки с Россией после 2 августа 2017 года.

Под угрозой не только иностранные компании, но и российские. РБК напоминает, что в начале января «Альфа-банк» отказался обслуживать предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) из-за угрозы санкций.

В 2017 году Россия продала вооружений на 14 млрд долларов.

Напомним, 29 января США также должны обнародовать «кремлевский доклад». В документе будут упомнянуты имена приближенных к Путину людей, против которых могут быть введены санкции.