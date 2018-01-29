WADA рассказало о проблемах с новыми контейнерами для допинг-проб

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приступило к расследованию случаев возможного вскрытия новых контейнеров для проб спортсменов. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Выяснилось, что контейнеры нового поколения Bereg-Kit швейцарской компании Berlinger, которые стали применять с сентября 2017 года, могут быть вскрыты вручную в том случае, если проба была заморожена. Об этом лаборанты из Кельна уведомили агентство 19 января.

Это вызвало опасения, так как запасная проба (проба B) спортсмена обычно замораживается.

«Когда спортсмен проходит допинг-контроль, он сдает образец мочи и/или крови. После этого пробу разделяют на два контейнера A и B, которые закрываются спортсменом. Затем их проверяет сотрудник по допинг-контролю перед доставкой в аккредитованную WADA лабораторию для анализа и хранения», — указывается в сообщении агентства.

Отмечается, что пробу B анализируют только в том случае, если в пробе, А были найдены запрещенные вещества.

Напомним, что к контейнерам BEREG-KIT ранее возникли вопросы в связи с обвинениями в применении допинга в адрес российских спортсменов, в частности, во время Олимпийских Игр в Сочи. Расследование WADA показало, что в России с помощью специальных инструментов их вскрывали так, чтобы почти не оставлять следов.

В результате Международный олимпийский комитет запретил сборной России полноценно участвовать в зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане после допингового скандала. В Южную Корею МОК пригласил 169 спортсменов из российской сборной.