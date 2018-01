Российский пианист Даниил Трифонов выиграл премию «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное соло» за цикл «Трансцендентных этюдов» Ференца Листа, исполненный на рояле. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Больше всего наград выиграл певец Бруно Марс. Он получил три «Грэмми» в R&B-номинациях («Лучшее R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший R&B-альбом»). Его пластинка «24K Magic» победила в номинациях «Запись года» и «Альбом года», а композиция «Thatʼs What I Like» была признана «Песней года». Кроме того, он альбом Марса удостоился премии за лучший мастеринг.

Во всех четырех рэп-номинациях выиграл рэппер Кендрик Ламар. Его клип на песню «Humble» был также признан лучшим музыкальным видео.

Композитор Рэнди Ньюман получил «Грэмми» в номинации «Лучшая аранжировка» за сатирическую песню «Putin» о российском президенте.

Премию в номинации «Дебют года» получила 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара.

В поп-категориях две номинации получил Эд Ширан за композицию «Shape Of You» и альбом «÷ (Divide)».

«Лучшим рок-альбомом» стала пластинка «A Deeper Understanding» группы The War On Drugs, а лучшим альтернативным альбомом — диск The National «Sleep Well Beast».

«Грэмми» за «лучшую песню для визуальных медиа» получил Лин-Мануэль Миранда за песню «How Far I’ll Go», которую использовали в мультфильме «Моана», а лучшим саундтреком для визуальных медиа признали работу Джастина Гурвица для фильма «Ла-Ла Ленд».

Певец Леонард Коэн и актриса Кэрри Фишер посмертно удостоены премий в номинациях «Лучшее рок-исполнение» и «Лучший разговорный альбом» соответственно.

Церемония «Грэмми» в этом году — 60-я по счету — впервые за 15 лет прошла в Нью-Йорке, а не в Калифорнии.