ВЦИОМ: 58% россиян поддержали идею создать независимый интернет в рамках БРИКС

Социологи установили, что 58% граждан России поддержали идею создать свой интернет в рамках БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, эксперты также выяснили, что 29% опрошенных высказались отрицательно об этой идее. При этом 52% россиян считают, что развивать интернет полезно для общества.

По мнению поддержавших идею о создании отдельного сегмента интернета, это позволит повысить уровень безопасности данных и защитит от международных хакеров. Однако некоторые опасаются, что это может грозить ограничением доступа к определенным ресурсам.

«Крайне интересен тот факт, что в нашем обществе постепенно происходит переоценка ценности интернета как мирового информационного пространства: если в 2000 году почти две трети граждан (64%) полагали, что его развитие полезно для нашего общества, то в 2018 году таковых стало меньше половины - 46%», — передает ТАСС выводы ВЦИОМ.

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Опрос проводили 12-13 января 2018 года при помощи телефонного интервью. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов.