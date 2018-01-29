Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в нейтральном статусе

Российские спортсмены-паралимпийцы выступят на Паралимпиаде в Пхенчхане в нейтральном статусе. Об этом на специальной конференции сообщил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс.

Согласно заявлению МПК, в Пхенчхан смогут поехать только спортсмены, которые выступают в катании на горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, катаются на сноуборде, а также представители керлинга на инвалидных колясках.

«Ожидается участие 30–35 нейтральных спортсменов из России», — считают в МПК.

МПК также продлил отстранение Паралимпийского комитета России. Поводом для этого отстранения стало то, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство.

Более того, представители правительства России, в том числе из министерства спорта, а также члены ПКР не получат аккредитацию на Паралимпиаду-2018.

В январе 2017 года МПК запретил российским паралимпийцам участвовать в отборе к зимним Играм 2018 года в Пхенчхане. Однако разрешил россиянам участвовать в отборе в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

Напомним, в 2016 году МПК также отстранил Россию от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и лишил ПКР членства в организации на основе промежуточных выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).