Кремль: на прошедших митингах важно было обеспечить законность и порядок

В Кремле посчитали, что главное в проведении митингов — это законность, безопасность и общественный порядок. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на прошедшие по всей России акции протеста, сообщает РИА Новости.

На вопрос о том, рассматривают ли в Кремле оппозиционного политика Алексея Навального как политическую угрозу, пресс-секретарь сказал «нет». Песков выразил уверенность в том, что глава государства Владимир Путин является «абсолютным лидером общественного мнения» и «абсолютным лидером политического олимпа».

«Скажем так, с Путиным на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать. Путин неоднократно подтверждал это свое неоспоримое лидерство и продолжает это делать и дальше», — уверен Песков.

В воскресенье, 28 января, в городах России прошли акции в поддержку «Забастовки избирателей». По оценкам организаторов, митинги или шествия прошли почти в 100 городах, в МВД заявили, что протестные акции были в 46 городах.

Всего по всей России, по последним данным, задержали 350 человек. При этом большинство задержанных отпустили без составления протоколов. В Москве задержали 16 человек, в том числе Алексея Навального и члена его федерального штаба Николая Ляскина. Их отпустили из полиции поздно вечером 28 января.