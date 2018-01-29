В Петербурге избили правозащитника во время митинга Навального

Трое неизвестных жестоко избили правозащитника Динара Идрисова во время «Забастовки избирателей», которую организовал оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Когда Идрисов выходил из дома, где он попытался снять толпу протестовавших сверху, ему «сделали подсечку». «Я упал на колени и сразу же после этого получил удар в висок (…) Все происходило без слов. После этого начали методично бить по голове, преимущественно ногами», — сказал Идрисов.

Чтобы защититься от ударов правозащитник подставил руку, тогда ее и сломали. «Внезапно избиение было прервано шагами спускающихся сверху людей. Трое мужчин тут же вышли во двор, бросив меня в подъезде», — отметил правозащитник. По его мнению, нападавшие «били профессионально»

Мужчина пояснил, что потом жильцы дома забрали его к себе в квартиру, а когда нападавшие ушли, Идрисов вышел через заднюю дверь подъезда. После этого он поехал в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Опасная реальность. В тот самый момент, как поток прорывал оцепление на Тверской, в соседнем доме на Одесской меня утюжили. Не факт, что хотели убить, но ждали и били профессионально. Подробности в публикации https://t.co/HJdMeY44v3 #ГОРН pic.twitter.com/SxvfdQbBOH — Динар Идрисов (@DinarSpbRu) January 29, 2018

«У меня перелом левой скулы с осколками (…) Справа гематома височной области, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Перелом руки, требующий сложной операции со штифтом. Ушибы грудной клетки и пояснично-крестцового отдела», — рассказал Идрисов.

«Я не знаю, с чем может быть связано это нападение — со вчерашним митингом и вообще моей уличной активностью, с моей текущей правозащитной деятельностью или с постом в фейсбуке о преследовании антифашистов и методах ФСБ», — отметил пострадавший.

Напомним, в воскресенье, 28 января, в городах России прошли акции в поддержку «Забастовки избирателей». По оценкам организаторов, митинги или шествия прошли почти в 100 городах, в МВД заявили, что протестные акции были в 46 городах.