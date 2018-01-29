Полиция начала проверку после возгорания автомобиля координатора штаба Собчак в Пскове

Полиция проводит проверку из-за возгорания автомобиля координатора штаба Ксении Собчак в Псковской области Виктора Широбокова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данным полиции, автомобиль «Ситроен С6» загорелся 28 января в 05:17. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.

«В случае если подтвердится версия с поджогом, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее Широкобоков заявил, что неизвестные подожгли его автомобиль. Он связывает поджог с прошедшей 28 января акцией оппозиционера Алексея Навального, либо с работой в штабе Собчак. Широкобоков уточнил, что на этом автомобиле отвозил в Москву подписи из Псковской области.