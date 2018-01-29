Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет

В 2017 году в России родилось около 1,69 млн детей, что снизило уровень рождаемости на 10,7% по сравнению с прошлым годом, следует из отчета Росстата. При этом за год в России также уменьшилась и смертность — на 3,9%.

По подсчетам ведомства, в 2016 году в России родилось на 203 тысяч детей больше, чем в 2017-ом. По этому показателю 2017-й оказался худшим годом последнего десятилетия; в последний раз меньше новорожденных в России было зафиксировано лишь в 2007 году (1,61 млн).

Смертность по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 63,6 тысяч человек до 1,824 млн.

Однако даже снижение смертности до самого низкого в XXI веке уровня не помогло России сохранить естественный прирост населения, на смену которому пришла естественная убыль (за 2017 год — минус 134,4 тысяч, в 2016-м было плюс 5,4 тысяч граждан)

По данным Росстата, число зарегистрированных браков в 2017 году увеличилось на 63,9 тысячи и составила 1,0497 млн. При этом на 3,1 тысяч возросло и число разводов — до 611,4 тысяч.