США признали восточную пуму вымершим животным

Восточная пума больше не существует в природе, говорится в сообщении Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Как пояснили в США, последнюю особь пумы поймали в 1938 году в штате Мэн. В диких условиях последнюю живую восточную пуму видели еще раньше — в 1932 году в Канаде в провинции Нью-Брансуик.

After 80 years without a single sighting, scientists make it official: The eastern cougar is no longer with us. https://t.co/MGQHk7ZupA pic.twitter.com/uwuqoYsPDE — MotherNatureNetwork (@MotherNatureNet) January 27, 2018

Животное обитало в США в таких штатах, как Мэн, Мичиган, Иллинойс, Кентукки и Южная Каролина, а также в Канаде в юго-восточной части Онтарио, в южной части провинции Квебек и Нью-Брансуик.

Популяция пум в природе имеет определенное значение для человека. Пума охотится на оленей и не дает им активно размножаться, что в свою очередь не дает распространяться клещевым болезням, которые опасны для людей.

Напомним, в природе пума — четвертый по величине представитель семейства кошачьих. Больше нее только тигр, лев и ягуар. Пумы редко нападают на человека и ведут одиночный образ жизни. Одной из самых редких видов считает флоридская пума.