Спасатели завершили активную фазу поисков пропавшего судна «Восток»

Спасательная группировка прекратила активную фазу поисков пропавшего в Японском море судна «Восток» из-за отсутствия надежды найти моряков живыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра «Владивосток».

«Поиски продолжались с 25 по 29 января включительно в течение 5 дней. В связи с отсутствием надежды найти экипаж живым в 20.00 координатором поисковой операции МСКЦ прекращена активная фаза поисково-спасательной операции», — сказал собеседник.

Он добавил, что дальнейший поиск будут осуществлять мимо проходящие суда.

Агентство уточняет, что аварийный буй с судна до сих пор не нашли.

Напомним, 24 января в 23.56 по московскому времени было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя рыболовного морозильного сейнера «Восток» в нейтральных водах Японского моря, в 145 километрах южнее порта Владивосток.

Выйти на связь с судном так и не удалось. На борту находился 21 человек.

27 января спасатели нашли два плота с пропавшего судна, людей на них не было.

По факту исчезновения «Востока» возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

