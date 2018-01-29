Минпромторг предложил приравнять все виды электронных сигарет к обычным

Министерство промышленности и торговли подготовило законопроект «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака», в котором предложило приравнять все виды электронных сигарет к обычным.

Согласно законопроекту, все виды электронных сигарет (систем нагревания табака или никотиносодержащих жидкостей) нельзя будет использовать в образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждениях, на транспорте, на детских площадках и в лифтах. Для использования таких устройств в этих учреждениях должны быть специально отведенные места.

Также предлагается ввести ограничения на рекламу и полный запрет на продажу несовершеннолетним.

К тому же нельзя будет продавать в розничную продажу электронных систем доставки никотина одноразового использования с содержанием никотиносодержащей жидкости более 3 мл и устройств многоразового использования с содержанием никотиносодержащей жидкости более 10 мл.

Предполагается, что основные положения закона вступят в силу с 1 января 2019 года. С июля 2020 года министерство предлагает ввести единую систему маркировки электронных сигарет.