Краснодарская полиция начала проверку после танца школьниц у Вечного огня

В одном из городов Краснодарского края школьницы станцевали Gangnam Style возле Вечного огня, а потом одна из девушек дважды плюнула в конфорку. После попадания видео в сеть, полиция начала проверку, сообщает ТАСС.

По информации издания «Комсомольская правда — Кубань», инцидент произошел в Абинске. СМИ уточняет, что в школе девушек заставили написать объяснительные, а с родителями провели профилактические беседы.

Издание отмечает, что во время беседы с сотрудниками правоохранительных органов школьницы не смогли объяснить, зачем они это сделали. Они также не знали о ценности символа Вечного огня, добавляет «КП-Кубань».

Напомним, в 2017 году полиция возбудила уголовное дело на подростка, который станцевал у Вечного огня в Орехово-Зуево. Его подозревали в том, что он возбуждает вражду к ветеранам.