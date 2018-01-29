МВД сообщило об освобождении всех задержанных на «забастовках избирателей»

Всех 266 задержанных в 16 городах России на «Забастовке избирателей», организованной политиком Алексем Навальным 28 января, отпустили из отделов полиции. Об этом сообщил пресс-центр МВД.

«В целях пресечения наиболее серьезных нарушений общественного порядка составлено 175 протоколов об административных правонарушениях», — сообщили в МВД. Затем протоколы направят в суды.

По данным «ОВД-Инфо», накануне полиция задержала 350 человек по всей России. Больше всего задержанных оказалось в Уфе (66 человек), Волгограде (65 человек) и Чебоксарах (51 человек). В Кемерово полиция задержала 31 человека, в Мурманске — 23 человек, в Петербурге — 19 человек, в Петрозаводске — 13 человек, уточняет проект.

В Москве среди 16 задержанных были Алексей Навальный и член его федерального избирателного штаба Николай Ляскин. Позже их отпустили из полиции. Большинство задержанных в Москве — сотрудники Фонда борьбы с коррупцией и волонтеры московского штаба Навального.

28 января в городах России прошли акции в поддержку «Забастовки избирателей». По оценкам организаторов, митинги или шествия прошли почти в 100 городах, в МВД заявили, что протестные акции были в 46 городах.