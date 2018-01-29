ЕСПЧ коммуницировал жалобы неонацистов, осужденных за убийство Маркелова и Бабуровой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу неонацистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, приговоренных к тюремным срокам за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Соответствующий документ опубликован на сайте Страсбургского суда.

Осужденные пожаловались на нарушение параграфа 1 и 2 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующих право на справедливое разбирательство и презумпцию невиновности.

«Также мы ставим вопрос о том, была ли возможность полноценно допросить свидетелей и был ли сформирован суд в соответствии с законом», — заявил ТАСС адвокат Дмитрий Аграновский.

Хасис требовала 1 млн евро компенсации, Тихонов — 50 тысяч евро.

Напомним, в 2011 году Мосгорсуд приговорил одного из лидеров экстремистской националистической группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН) Никиту Тихонова к пожизненному сроку, а его жену — Евгению Хасис — к 18 годам тюрьмы за убийство в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой.

Маркелов принимал активное участие в антифашистской деятельности и защищал в судах интересы анархоактивистов. Бабурова была активисткой анархо-экологистского движения.