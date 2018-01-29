Геи, брак которых признали в России, уехали из страны после угроз

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, которые рассказали о признании в России их брака, вынуждены были покинуть Россию из-за поступивших в их адрес угроз. Об этом сообщает российская ЛГБТ-сеть.

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский показали спецкору «Новой» паспорта с отметкой о регистрации брака. Паспорта уже признаны недействительными. Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

«Данное развитие событий не планировалось, и только реальная угроза свободе и безопасности Павла и Евгения послужили причиной их отъезда», — говорится в сообщении.

Как рассказал «Дождю» правозащитник Игорь Кочетков, Стоцко и Войцеховскому угрожали, что в случае отказа отдать паспорта полицейским их «не оставят в покое, обвинят в неповиновении сотрудникам полиции и заведут уголовное дело».

Накануне по совету адвоката мужчины отдали под расписку свои паспорта полиции, которые МВД России аннулировало.

Полиция Москвы сообщила, что возбудила административное дело о порче паспортов (статья 19.16 КоАП) против Стоцко и Войцеховского.

О том, что в к квартире Стоцко и Войцеховского пришли люди в штатском, а затем в ней отключили свет и интернет, сообщал телеканал «Дождь». Неизвестные представились сотрудниками МФЦ и предложили проехать в центр.

Напомним, Стоцко и Войцеховский заключили в Дании однополый брак, а затем зарегистрировали его в российском МФЦ.