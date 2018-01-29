Новая газета

Николая Ляскина арестовали на 15 суток

Политика

 

Перовский суд на 15 суток арестовал члена федерального избирателного штаба Алексея Навального Николая Ляскина. Его признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил участия в массовой акции).

Ранее Симоновский суд дал 15 суток ареста координатору московского штаба Навального Сергею Бойко. Его также признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил участия в массовой акции).

Накануне полиция задержала 350 человек по всей России. Больше всего задержанных оказалось в Уфе (66 человек), Волгограде (65 человек) и Чебоксарах (51 человек). В Москве были задержаны 16 человек. Среди них — политик Алексей Навальный и Николай Ляскин. 

Самого Навального позднее отпустили под обязательство о явке. Однако в документе не указали конкретную дату. 

В воскресенье в городах России прошли акции в поддержку «Забастовки избирателей». По оценкам организаторов, митинги или шествия прошли почти в 100 городах, в МВД заявили, что протестные акции были в 46 городах. Акции в Москве и Санкт-Петербурге не были согласованы с властями.

Теги:
ak, арест, ляскин, навальный
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